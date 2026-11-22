Para este domingo se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según el aviso especial publicado por la DMH.

Al respecto aseguran que un sistemas de tormentas se “intensifica rápidamente” sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras horas de esta mañana.

La zona de cobertura afecta tanto a la región Oriental como la Occidental.

Los departamentos afectados son los siguientes:

Concepción San Pedro Este de Cordillera Norte de Guairá Caaguazú Sureste y norte de Caazapá Noreste de Itapúa Oeste y sur de Alto Paraná Oeste de Amambay Oeste de Canindeyú Presidente Hayes Este de Alto Paraguay.

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Condiciones de inestabilidad y lluvias

Ya como parte del reporte meteorológico general para este domingo 22 de noviembre, se prevé que persistan las condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional, con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas que podrían presentarse de manera dispersa y con variaciones en su intensidad.

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Asimismo, el ambiente se mantendría cálido, con temperaturas máximas entre 27 y 37 °C, un cielo mayormente nublado y vientos variables.

Ya para los próximos días la probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas se mantendría, principalmente en algunas zonas del país, mientras que las temperaturas continuarían elevadas con amaneceres cálidos y tardes calurosas, por lo que se favorecería una sensación térmica alta.

Finalmente, según el meteorólogo Alejandro Coronel, hacia mediados de la semana, las condiciones podrían presentar algunas variaciones con la persistencia de un ambiente cálido y húmedo, además de la posibilidad de nuevos episodios de precipitaciones y tormentas eléctricas.