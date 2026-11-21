El 16 de noviembre de 2026, Osmar Legal, juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, ordenó el traslado del expresidente de la República, Santiago Peña, desde el Regimiento Escolta Presidencial hasta la prisión militar de Viñas Cué para cumplir prisión preventiva, tras la imputación del exmandatario por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el marco del caso Ueno Bank.

El traslado se dio luego de que se dieron a conocer varios privilegios con el que contaba Peña en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), donde contaba con una suite e incluso desmontaron la histórica sala de reuniones del Estado Mayor para instalar un gimnasio. Sin embargo, en Viñas Cué está a una celda con litera, placard, mesa, silla y baño, aislado del resto de los internos y con cuatro horas de esparcimiento en dos turnos entre semana.

Ante estas condiciones, el abogado defensor de Peña, Ricardo Preda presentó una nota dirigida al juez Osmar Legal en la que denuncia una supuesta arbitrariedad, al considerar que las condiciones de reclusión de su defendido empeoraron tras el traslado.

“Según el informe del Servicio de Justicia Militar, individualizado como nota 349 del 18 de noviembre de 2026, el señor Santiago Peña sólo tiene 4 horas al día fuera de su celda, con lo cual ha empeorado su condición anterior de reclusión. (...) Asimismo, las condiciones del lugar donde anteriormente se encontraba eran mejores que la actual. Es decir, sin motivo alguno, al menos legal, el Juzgado empeoró la situación de mi defendido, desnaturalizando el objeto de la prisión preventiva”, refiere en la nota.

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Aislamiento de otros presos en Viñas Cué

En el documento, Preda dice que los otros reclusos de Viñas Cué pueden estar fuera de sus celdas de 7:00 a 19:00 horas, y que estos incluso fueron perjudicados por la decisión del juez de aislar a Peña, ya que según le informó su defendido, deben ser aislados mientras el sale durante las cuatro horas de esparcimiento.

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Según Preda, el juzgado emitió una orden de traslado del lugar de detención de Peña a menos de 18 minutos de haber recibido el expediente informático, además de que probablemente no contaba con el expediente físico, no requirió ningún informe previo y no explica en la providencia la motivación de la decisión.

También cuestionó porqué debería ser modificada la situación ordenada por el interlocutorio 360 del 7 de noviembre dictado por el Juzgado Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien se inhibió en la causa por un vínculo familiar indirecto con el coimputado Marco Aurelio González, exintegrante del directorio del Banco Central del Paraguay.

En la nota, Preda sostiene que “paradójicamente”, luego de que comunicó de manera verbal las condiciones en las que estaba recluido Peña, el juzgado ordenó que otro órgano jurisdiccional se constituya en el lugar para verificar las condiciones, cuando antes emitió “una orden inmotivada” de traslado apenas 18 minutos después de recibir el expediente y sin indicar ninguna constatación en el REP.

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“Sobre la base de lo brevemente expuesto, al Juzgado Penal de Garantías, muy respetuosamente solicitamos que tenga por formuladas las manifestaciones y tome las medidas urgentes para cesar la arbitrariedad señalada y el daño a la integridad psíquica del procesado”, concluye la misiva.