Equipo de radiografía del Hospital San Pablo no funciona

En el Hospital San Pablo, me encontré con el aviso de que el equipo no funciona y que tampoco el tomógrafo. Consulté si en la semana siguiente sería posible ya que este reparado y me respondieron que eso va a llevar tiempo por la burocracia de presupuesto y desembolso para reparación. Es muy grave esto puesto que es un Hospital de referencia de madres y niños y no pueden privarse de estos equipos por mucho tiempo.