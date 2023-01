Sin espacio para los peatones

“En mi calle la Compañía Remax abrió una oficina y como no tiene lugar para estacionamiento, simplemente pintó la vereda como lugar para estacionar, obligando a los peatones a descender y caminar por el asfalto, para seguir su camino. He mandado fotos y fui personalmente a Reclamo Ciudadano de la Municipalidad de Asunción y hasta el momento no han hecho nada”, se queja Hilda Alice Acosta.

“Es una compañía extranjera. Ellos ya vienen mentalizados de que en el Paraguay las leyes son muertas y todo se consigue “coimeando”. Casi seguro este es el caso”, añade.

Acosta informa que acaba de pagar los impuestos de su casa por el año 2023.

La ubicación del estacionamiento en plena vereda es Venezuela entre Castelar y San Salvador.