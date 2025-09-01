Veredas “intransitables” en el barrio Ytay de Asunción

La calle Lázaro González es paralela a Santa Teresa y es una alternativa para salir de Asunción y tomar la avenida Laguna Grande hacia San Lorenzo o Luque, lo que hace que el tránsito sea complicado y peligroso para los transeúntes que deben bajar a la calle porque las veredas están ocupadas.

El barrio Ytay es la frontera entre Asunción y Fernando de la Mora y una alternativa para llegar más rápido a San Lorenzo o Luque. El tránsito en hora pico es complicado, indican los vecinos.

Vehículos estacionados sobre las veredas es la constante, además de todo tipo de muebles y basuras que se acumulan por días.

Las veredas son bienes de dominio público, la ley exige que los dueños de los inmuebles urbanos las mantengan en buen estado para garantizar la seguridad y comodidad de los peatones.

Si los propietarios no cumplen, la Municipalidad puede realizar los trabajos y cobrar los costos a los frentistas.