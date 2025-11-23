Fuga de agua en Lambaré: vecinos Exigen solución urgente

Según reportes, el vital líquido se desperdicia sobre la calle desde hace varias semanas sin que las cuadrillas de la Essap (Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay) hayan intervenido, a pesar de los reclamos. La pérdida ocurre específicamente en la intersección de la Calle San Carlos y Arroyo Ñasaindy, Barrio Villa Virginia, una zona densamente poblada, cercana a la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP) y a una cuadra de la avenida Cacique Lambaré.

La situación no solo representa un grave problema de desperdicio de agua potable en un contexto de escasez de recursos, sino que también genera daños directos en la infraestructura vial del sector, con el riesgo latente de que el pavimento se deteriore y se formen peligrosos baches. Los residentes de Villa Virginia claman por una respuesta inmediata de la Essap para cortar el flujo y reparar la tubería