Video: pasajero de Bolt murió tras ser golpeado por el conductor

Eran exactamente las 23:45 cuando el vehículo llegó a destino. Según registros de cámaras de seguridad, se observa el momento en que la esposa de la víctima ayuda a Arnaldo a descender del rodado, tras el servicio de Bolt.

Sin embargo, en un movimiento repentino, el conductor, identificado posteriormente como Cristian Narvaes, bajó del automóvil y, sin mediar palabras, le propinó varios golpes a la víctima.

El impacto provocó que Arnaldo cayera de espaldas, golpeando violentamente su cabeza contra el empedrado. Según el informe médico forense, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico fulminante.

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Tras la agresión, Narvaes regresó a su vehículo y huyó del lugar, dejando atrás a los familiares y vecinos que salieron desesperados a intentar auxiliar al hombre, quien ya no presentaba signos vitales.

Fue reconocido y detenido

La captura del sospechoso tuvo un giro inesperado. Horas más tarde, el propio Cristian Narvaes se presentó en la Comisaría 12ª de Trinidad, aparentemente con la intención de radicar una denuncia (presuntamente contra el pasajero).

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Sin embargo, los oficiales de guardia, que ya contaban con las características del vehículo y el sospechoso, lo reconocieron y procedieron a su inmediata detención.

El comisario Lorenzo Vera confirmó que la gresca se originó por una disputa económica. El pasajero había pagado con un billete de cien mil guaraníes y el conductor se habría negado o no disponía del vuelto correspondiente.

El detenido se abstuvo de prestar declaración ante la policía y manifestó que dará su versión de los hechos únicamente ante el Ministerio Público.