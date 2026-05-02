Esto reveló la esposa del pasajero de Bolt fallecido tras pelea con el conductor

La noche del viernes se tiñó de sangre en el Barrio Mburucuyá, luego de que un servicio solicitado a través de la plataforma Bolt derivara en un presunto homicidio.

Arnaldo Ramón Grance Coronel, de 44 años, perdió la vida tras ser agredido físicamente por el conductor del vehículo frente a su esposa.

Según el desgarrador testimonio de la viuda, el conflicto comenzó por una diferencia de dinero. Su esposo habría pagado el viaje con un billete de G. 100.000, pero el trabajador de la plataforma se habría negado a entregarle el cambio correspondiente, según la versión.

“Mi marido me dijo: ‘No me quiere dar mi vuelto. Me está robando’. Yo le pedí que se bajara, pero el conductor me amenazó diciendo: ‘Bajale a tu marido o lo hago a la fuerza’”, relató la mujer a Telefuturo.

La mujer exige justicia por lo sucedido.

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Video revela cómo se dio la fatal pelea con pasajero de Bolt

Imágenes de circuitos cerrados de la zona muestran el momento en que la mujer ayuda a Arnaldo a descender del rodado para evitar que el conflicto escalara. Sin embargo, el conductor, identificado como Cristian Narváez, descendió repentinamente del automóvil y, sin mediar palabras, le propinó varios golpes a la víctima.

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Producto del impacto, el hombre perdió el equilibrio, cayó pesadamente sobre el empedrado y falleció de forma instantánea en el lugar.

Tras el ataque, Narváez regresó a su vehículo y huyó de la escena, dejando a la familia y vecinos en medio del shock y la desesperación.

El caso tuvo un giro insólito horas después del crimen. El sospechoso se presentó voluntariamente en la Comisaría 12ª de Trinidad, aparentemente con la intención de radicar una denuncia contra el pasajero, posiblemente para cubrir su responsabilidad en el altercado.

No obstante, los oficiales de guardia ya estaban en alerta, contaban con las características precisas del vehículo involucrado y procedieron a su inmediata detención.