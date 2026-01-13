Vecinos de Bella Vista de Asunción, hartos de la inseguridad

Según un vocero de los pobladores, los adictos generan zozobra alrededor de todo el barrio al igual que a los conductores de plataformas que ya hasta evitan ingresar al lugar.

De igual manera, destacan las intervenciones del grupo Lince y la Comisaría 19 de Asunción, ya que pese a su “impecable trabajo”, sería la Fiscalía barrial la que pone en libertad nuevamente a las personas que son detenidas.

“Los pobladores son obligados a pagar peajes o de lo contrario son amenazados; la Fiscalía es muy flexible y eso no puede ser. Ya estamos hartos, estamos cansados. La gente tiene que caminar entre la inseguridad porque los conductores de plataformas ya no ingresan”, concluyó el denunciante.