Crónicas Ciudadanas
13 de enero de 2026 - 15:23

Vecinos de Bella Vista de Asunción, hartos de la inseguridad

Agentes del grupo Lince capturaron a un presunto delincuente en el barrio Chiquito.
Un grupo de vecinos del barrio Bella Vista de Asunción -más conocido como ‘Chiquito’- dio a conocer que “están hartos” de la inseguridad que reina en el barrio ya hace varios años.

Por ABC Color

Según un vocero de los pobladores, los adictos generan zozobra alrededor de todo el barrio al igual que a los conductores de plataformas que ya hasta evitan ingresar al lugar.

De igual manera, destacan las intervenciones del grupo Lince y la Comisaría 19 de Asunción, ya que pese a su “impecable trabajo”, sería la Fiscalía barrial la que pone en libertad nuevamente a las personas que son detenidas.

Un joven fue detenido recientemente en el barrio.
“Los pobladores son obligados a pagar peajes o de lo contrario son amenazados; la Fiscalía es muy flexible y eso no puede ser. Ya estamos hartos, estamos cansados. La gente tiene que caminar entre la inseguridad porque los conductores de plataformas ya no ingresan”, concluyó el denunciante.