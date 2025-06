Darío Benedetto anunciado por Newell’s, luego de su pobre paso por Olimpia

Benedetto llega a la “Lepra” tras un fugaz periodo en Olimpia, donde disputó apenas una docena de partidos y no logró convertir goles. Su salida del conjunto franjeado, donde había sido presentado en febrero de 2024 como la gran apuesta ofensiva y formó dupla con el ex atacante de River Plate, Lucas Pratto. Su salida del franjeado, se dio, según se informó, por “motivos personales ajenos a la institución”. Durante su estadía en el “Decano”, el atacante no consiguió romper la racha de más de un año sin marcar, generando una notoria decepción entre la afición, a pesar de haber exhibido algunos chispazos de su reconocida calidad.

Nuestro nuevo refuerzo 👊🏼



¡𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎, 𝐏𝐈𝐏𝐀! ❤️🖤 — Newell's Old Boys (@Newells) June 12, 2025

En su nuevo club, bajo la dirección técnica de Christian “Ogro” Fabbiani, Benedetto compartirá vestuario con compatriotas paraguayos como el zaguro central Saúl Salcedo, el volante ofensivo Fernando Cardozo y el delantero Carlos “Cocoliso” González. Su llegada a Newell’s Old Boys representa una nueva oportunidad para que el delantero encuentre su mejor versión luego del decepcionante semestre que tuvo en filas de la entidad de Para Uno.