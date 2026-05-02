Sábado con tormentas y descenso de temperaturas

Las autoridades meteorológicas advierten sobre la intensidad de este sistema, que podría generar ráfagas de viento cercanas a los 90 km/h y la caída puntual de granizo. Se recomienda a la ciudadanía seguir las actualizaciones de los avisos oficiales y consultar el Boletín Especial para conocer los periodos de afectación exactos.

Junto con las precipitaciones, se prevé un cambio en la dirección de los vientos hacia el sector sur. Esto provocará un leve descenso de la temperatura durante la jornada de hoy, propiciando un ambiente fresco hacia horas de la noche.

Para el domingo 3, el enfriamiento será más evidente, especialmente en las primeras horas de la mañana. En los departamentos del sur se esperan temperaturas mínimas de entre 11 y 13 °C, mientras que en el resto del territorio las extremas oscilarán entre los 14 y 18 °C.

A pesar del fresco matutino, el domingo mantendrá la probabilidad de lluvias leves y dispersas, las cuales se concentrarán principalmente en las zonas del centro y norte del país bajo la influencia de los vientos del sur.

Sin embargo, este alivio térmico será breve. El pronóstico indica que a partir del lunes 4 se registrará un nuevo aumento de las temperaturas en todo el territorio nacional, acompañado por la rotación de los vientos al sector noreste.