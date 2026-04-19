Pilsen lleva a tres amigos a vivir el debut de la Albirroja en el Mundial

El torneo de penales se llevó a cabo el sábado 18 de abril en el CARDIF de la APF. Allí estuvieron convocados hinchas de todo el país, quienes participaron de una jornada donde la competencia, la emoción, la pasión por el fútbol y el deseo de vivir un mundial estuvieron presentes.

Los equipos estuvieron integrados por tres personas, sin distinción de género, y el grupo de amigos que logró superar las distintas fases de la competencia, se alzó con el premio que es alentar a la Albirroja en el Mundial en su ansiado debut contra Estados Unidos en Los Ángeles el 12 de junio.

La iniciativa forma parte de la campaña “Orgullosamente Mundialistas”, con la que Pilsen acompaña el regreso de la Selección Paraguaya de Fútbol a la Copa del Mundo luego de 16 años, celebrando un momento histórico para el país.

“Queríamos que los hinchas no solo vivan este regreso al Mundial como espectadores, sino que tengan la oportunidad real de ser protagonistas. Este torneo refleja lo que somos como marca; pasión, amistad y orgullo por nuestra selección. Poder premiar a tres amigos con la experiencia de alentar a la Albirroja en un Mundial es, sin duda, una forma única de celebrar este momento histórico para el Paraguay”, señaló Bernardo Troche, brand manager de Pilsen.

A través de esta propuesta, la marca busca invitar a los paraguayos a ser protagonistas de esta nueva etapa, generando experiencias que conecten con el orgullo nacional y la pasión futbolera.

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De acuerdo con lo mencionado por representantes de la marca, con este torneo, Pilsen apunta a seguir afianzando su vínculo con los hinchas y apuesta por llevar el entusiasmo mundialista más allá de la cancha, ofreciendo una oportunidad única de vivir el fútbol desde adentro.