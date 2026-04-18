Dominio absoluto de Reco en Campo Grande

Goleada canaria sobre el Gallo

En Campo Grande, recoletanos y pedrojuaninos se enfrentaron anoche sobre el césped sintético en el cierre de la segunda jornada de la decimoséptima fecha del torneo Apertura 2026.

El partido comenzó con mucho desorden y sin precisión en los metros finales a la hora de definir; e ínterin los jugadores se acomodaban dentro del campo de juego Recoleta FC fue el que intentó triangular mejor y tuvo a Allan Wlk muy cerca de abrir la cuenta con un remate que fue desviado por Ángel Martínez.

El 2 de Mayo ensayó varios tiros hacia el arco defendido por Nelson Ferreira, con Alexis Fariña y Marcelo Acosta como protagonistas, pero fueron absolutamente intrascendentes ya que no movieron el marcador.

El equipo local, Reco, siguió demostrando estar mejor parado y Wilfrido Báez, dentro del área rival, recibió un pase, apuntó a la portería y le pegó al balón que finalmente dio en el brazo de Luis Delgadillo, y el juez Alipio Colmán no tuvo otra alternativa que pitar la pena máxima, que Wlk la convirtió en gol, a los 38’. Con el 1-0 finalizó el primer tiempo.

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La etapa complementaria arrancó con bastante intensidad por parte de ambos, pero nuevamente el Canario anotó por duplicado y estiró la ventaja a 3-0, por intermedio de Richart Ortíz, a los 49’ y 53’.

A los 63’, luego de un letal contragolpe, Báez amplió la cuenta con una extraordinaria definición para poner el 4-0. Matías Cáceres marcó para el Gallo norteño, pero el gol fue anulado por fuera de juego y la visita cayó estrepitosamente por 5-0, ya que sobre el final Nicolás Marotta sentenció el encuentro, a los 85’, para la goleada canaria.