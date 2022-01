Explosión en el Dakar: testigo, convencido de que fue “atentado”

“Vimos el impacto bajo el vehículo. No somos tontos, sabemos lo que es también una deflagración”, dijo a la AFP el piloto del equipo Sodicars, al que pertenece también la víctima, añadiendo: “Es un atentado, nos hicieron explotar”.

Las autoridades sauditas descartaron el sábado la pista de un acto criminal para explicar lo que calificaron de “accidente”, que hirió gravemente en una pierna al también francés Philippe Boutron, de 61 años, repatriado tras ser operado en Arabia Saudita.

Por su parte, el ministerio francés de Relaciones Exteriores llamó a sus ciudadanos a la “vigilancia máxima”, añadiendo al contrario que “la hipótesis de un acto criminal no está descartada” y recordando que “la amenaza terrorista persiste en Arabia Saudita”. La organización de la carrera había explicado que un “acto malicioso” no está excluido.

También presidente de la Union Sportive Orléans Football, club de tercera división francesa, Philippe Boutron conducía el vehículo en el momento de la explosión ocurrida en Yedá (centro-oeste), cerca del hotel donde sus ocupantes acababan de pasar la noche, y cuando se dirigía hacia el estadio, donde habían tenido lugar las verificaciones en los autos que iban a tomar parte en el Rally que comenzaba dos días más tarde. Thierry Richard, de 57 años, habló de “escenas de guerra”, de momentos “muy difíciles”.

Según el francés, seis personas estaban en ese momento a bordo, con él incluido. El piloto añadió que el auto se incendió. Philippe Boutron recibió los primeros auxilios en el lugar, administrados sobre todo por su copiloto, Mayeul Barbet, tras haber sido extraído del vehículo, según este testimonio.

“La organización estuvo muy bien con nosotros desde el principio, hizo todo lo necesario con Philippe, incluida su repatriación y no nos pidió en ningún momento no hablar”, añadió. Preguntados por la AFP, las autoridades sauditas no quisieron hacer ningún comentario, igual que el director de Sodicars, Richard González.