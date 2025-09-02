El español Maverick Viñales volverá a probarse físicamente en la carrera "de casa"

"Hemos tenido dos semanas más de recuperación desde la carrera de Austria, lo cual ha sido muy beneficioso para nosotros, ya que hemos aumentado el nivel y la intensidad del entrenamiento, y cada día nos fortalecemos más", reconoce Viñales en la nota de prensa de su equipo.
"Para nosotros es importante estar en Cataluña esta semana, mi carrera de casa, porque nos ayudará a evaluar todo el trabajo de recuperación y técnico realizado recientemente con todo el equipo para ver dónde estamos", explica ´Top Gun' Viñales.
"No estaremos al ciento por ciento, seguro, pero el objetivo es entender nuestro estado sobre la moto, si bien tendremos que ir sesión tras sesión, empezando por las sensaciones del viernes por la mañana, y a partir de ahí iremos avanzando, pero en cualquier caso estoy encantado de volver a encontrarme con el equipo", señala convencido Maverick Viñales.