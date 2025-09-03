Alonso tiene claras las 'características' del circuito, Holgado con ganas de estar delante

"Llegamos a un gran premio en un fin de semana en el que suele haber mucha actividad fuera de la pista, por lo que será importante tener los cinco sentidos puestos sobre la moto cada vez que nos subamos a ella", señala David Alonso, vencedor del último Gran Premio de Hungría, en la nota de prensa de su equipo.

"En Barcelona tendremos que dejar correr más la moto y girar más con el acelerador ya que es un trazado que cambia mucho de Moto3 a Moto2, así que uno de los deberes para estos días es seguir puliendo el estilo y mejorar esos puntos donde tenemos más margen, como con el neumático nuevo a una vuelta, sobre todo en el cronometrado, para llegar más preparados a la carrera", explica el campeón del mundo de Moto3 en 2024.

El español Daniel Holgado dice tener "muchas ganas de llegar a Barcelona, pues es uno de los pocos circuitos en los que he rodado con la Moto2 antes de que llegue el gran premio, porque hicimos un test allí hace unos meses".

"El objetivo es empezar a construir una buena base desde el viernes e ir paso a paso para plantear una buena carrera y volver a estar en las posiciones de cabeza", afirma Holgado.

