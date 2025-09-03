Nuevo reto de superación para Marc Márquez, el posible 'no pero sí' en Montmeló

Desde un punto de vista deportivo, el circuito Barcelona-Cataluña de Montmeló es un 'no pero sí' para un Marc Márquez que no se ha cansado de decir que no está a gusto en ese trazado, pero en el que ha logrado siete podios, dos de ellos victoria (2014 y 2019) y dos caídas (2015 y 2021).

Sin embargo, ha quedado sobradamente comprobado que el dúo que forman Marc Márquez y su Ducati Desmosedici GP25 ha alcanzado un nivel de rendimiento y prestaciones al alcance de muy pocos de sus rivales, motivo por el que aunque él se haya esmerado en restar relevancia a la decimoquinta cita de la temporada asegurando que 'algún día' no podrá ganar -lleva diez plenos, los últimos siete de manera consecutiva-, es difícil no ponerlo al frente de las apuestas.

Sí es cierto que el trazado catalán no es de los que más le guste al ocho veces campeón del mundo, pero también es verdad que Austria era un trazado que se le resistía y en el que, sin embargo, acabó ganando, como también lo hizo una semana más tarde en un trazado nuevo para todos los pilotos, Hungría.

La superioridad de Marc Márquez y su Ducati queda fuera de toda duda, lo que le ha permitido acumular una ventaja de 175 puntos respecto a su más inmediato perseguidor, su propio hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), con su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), tercero a 227 puntos de distancia.

Tal es la ventaja de Marc Márquez en la tabla de puntos que en función de los resultados que obtenga en Cataluña y San Marino (Misano Adriático), podría proclamarse campeón del mundo en el trazado de la costa del mar Adriático.

Pero esa 'cábala matemática' pasa por que Marc Márquez consiga sumar el máximo de puntos posible en estas dos carreras, algo que nadie duda, pues, a pesar de la incomodidad que le pueda generar el trazado de Barcelona-Cataluña, acumula trece victorias en carrera 'sprint' de catorce posibles, y diez en grandes premios, en la que va camino de ser su mejor temporada desde que está en la categoría de MotoGP.

Así las cosas, obviamente, el foco de atención estará centrado en el rendimiento de Marc Márquez y en sus resultados, mientras que para intentar frenar ese 'vendaval' en el que se está convirtiendo en este 2025 el ocho veces campeón del mundo, estarán su hermano Alex y 'Pecco' Bagnaia, vencedor de la carrera catalana en 2024, pero también otra serie de pilotos.

En primera instancia cabe destacar a los pilotos oficiales de Aprilia, el italiano Marco Bezzecchi, cuarto en la clasificación provisional del mundial, y el vigente campeón del mundo de la categoría, el español Jorge Martín, quien en Hungría dio un paso adelante notable en su tardía adaptación, por culpa de las lesiones, a la RS-GP

Aprilia ya sabe lo que es ganar en Cataluña, pues lo hizo en 2023 con Aleix Espargaró, por lo que seguro que tendrán marcada en rojo la cita de Cataluña para intentar exprimir al máximo el potencial de sus prototipos, aunque se antoje complicado ante un pletórico Marc Márquez.

Al igual que los pilotos de Aprilia, también se deberá tener muy en cuenta a los del fabricante austríaco KTM, que cuenta con un español Pedro Acosta y un sudafricano Brad Binder cada vez más en forma con la 'moto naranja'.

'Tiburón' Acosta se ha subido al podio en dos de las tres últimas carreras disputadas, con un rendimiento cada vez más cerca del esperado para el piloto del Puerto de Mazarrón, al que sólo le falta subirse al peldaño más alto del podio, el único objetivo que no ha logrado desde que en 2024 subiese a la 'categoría reina' del motociclismo mundial.

Junto a ellos habrá que tener en cuenta, una carrera más, a los italianos y compañeros de equipo, Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), como también al 'local' Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), que se está mostrando como un 'agresivo' rival de últimas vueltas.

Una mirada de atención se deberá prestar a los pilotos oficiales de Honda, el italiano Luca Marini, que hace unos días anunció su renovación con HRC (Honda Racing Corporation), y el español Joan Mir.

La Honda RC 213 V cada vez se encuentra más cerca de los mejores prototipos de la categoría y ya saben lo que es volver a ganar, pues lo hicieron con el francés Johann Zarco, que ha renovado por dos temporadas con el equipo LCR, en Francia.

Aunque todavía un paso por detrás, Yamaha cuenta con el francés Fabio Quartararo y el español Alex Rins para intentar progresar técnicamente, además de trabajar intensamente en su nuevo motor V4 (cuatro cilindros en 'V' con dos cilindros delante y dos detrás), mientras sus pilotos continúan usando en cuatro en línea.

Algo más atrás, pero con posibilidades de destacar en casa, se encuentra Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).