Marc Márquez dice que tiene "un sabor agridulce" tras la victoria en la esprint

"Hoy sólo podía ganar si Alex fallaba, porque era más rápido que todos", señaló.

"Estaba volando, ha volado esta mañana en la clasificación y también en la esprint, que iba con un 'flow' impresionante encima de la moto y ya me había rendido, pensaba 'es que no puedo, si lo intento, al final me caigo' y ha sido él quien ha cometido el error, pero mañana tendrá otra oportunidad para sacarse esa espinita y luchar por otro podio", explicó el líder destacado del mundial.

Y eso que Marc Márquez reconoció que también cometió un error: "En la siguiente vuelta casi me caigo yo. Es muy difícil".

"Es difícil esta situación ya no cuando se cae tu hermano, sino cuando se cae el líder piensas 'mira una posición que he ganado', siempre que no se haya hecho daño, pero cuando se cae tu hermano es distinto, creo que hoy se merecía esa victoria", recalcó Marc Márquez.

"Él, anímicamente, ha mejorado mucho este fin de semana después de venir de la lesión de la mano con algunas dudas, que es algo normal, pues nos pasa a todos, está demostrando que es el mismo que al principio de la temporada y sí, ha cometido ese error, pero es más fácil aprender a no caerse que a ir rápido, porque el nivel lo tiene", insistió.

En lo que a sus opciones para la carrera del domingo se refiere, Marc Márquez explicó: "Aquí caen los dos neumáticos, cuando cae sólo el trasero tengo la facilidad de gestionarlo bien e ir poco a poco adaptándome, pero cuando caen los dos las cosas se complican un poco más".

"He visto que hoy a todo el mundo le han caído los dos neumáticos, así que veremos mañana qué podemos hacer, pero de momento Alex es el más rápido y mañana tendremos que salir sin esa presión", señaló Márquez, quien ante la pregunta de si sacrificaría la victoria por una de su hermano fue contundente: "En la competición no se sacrifica nada; en la competición lo vas a intentar, pero hay veces que no se puede".

"El año pasado aquí hice toda la carrera a rueda de 'Pecco' -Bagnaia- y en las tres o cuatro últimas vueltas se me fue, pero era porque no podía, y mañana puede pasar lo mismo, intentaremos dar el ciento por ciento y ponerle las cosas difíciles a Alex, aunque lo espero a un gran nivel", destacó.