Morbidelli ha sido sancionado por Dirección de Carrera por no atender las instrucciones de los comisarios tras sufrir una caída en la curva 10 del trazado catalán, causando un 'peligro potencial para él y los demás', se indica en la notificación oficial.
El italiano Franco Morbidelli penalizado con 10 minutos de suspensión en San Marino
Redacción deportes, 7 sep (EFE).- El italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) ha sido penalizado con la pérdida de los diez minutos iniciales de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino de MotoGP, que se disputará dentro de siete días en el circuito de Misano Adriático.
