El italiano Franco Morbidelli penalizado con 10 minutos de suspensión en San Marino

Redacción deportes, 7 sep (EFE).- El italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) ha sido penalizado con la pérdida de los diez minutos iniciales de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino de MotoGP, que se disputará dentro de siete días en el circuito de Misano Adriático.