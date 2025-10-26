Rueda y Dettwiler con múltiples lesiones, aunque no se teme por sus vidas

El director médico del campeonato, Ángel Charte, ha adelantado al enviado especial del Diario As el parte médico de ambos pilotos, en el que se destaca que Noah Dettwiler sufre un "traumatismo craneoencefálico severo, traumatismo torácico y abdominal severo", que fue "intubado y reanimado en la pista" para ser evacuado en helicóptero, además de sufrir rotura de bazo y fractura abierta de tibia y peroné.

Según confirmó Ángel Charte, el piloto suizo está siendo intervenido quirúrgicamente en estos momentos, sin que se haya detectado ningún hematoma cerebral.

En el caso de José Antonio Rueda, sufre un "traumatismo craneoencefálico y torácico leve", fractura de una mano y también fue evacuado en helicóptero tras ser reanimado en la pista, si bien Ángel Charte confirmó que será operado en su centro médico de referencia.