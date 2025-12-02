Aston Martin presentará su monoplaza de 2026 el próximo 9 de febrero

El AMR26 será el primer coche completamente diseñado bajo el liderazgo de Adrian Newey, quien asumirá el rol de jede de equipo en 2026 tras incorporarse en marzo como ingeniero jefe tras dejar Red Bull, donde creó el RB19, el coche más dominante de la historia, que ganó 21 de las 22 carreras del calendario, además de contribuir a la consecución de siete campeonatos mundiales y más de 200 Grandes Premios.

Con el cambio de regulación, Aston Martin espera mejorar los resultados de los cinco años en los que ha estado en Fórmula Uno, al contar con una nueva fábrica ya estrenada, que incluye un túnel de viento de última generación y con un bicampeón del mundo como el español Fernando Alonso, que compartirá equipo por cuarto año consecutivo con Lance Stroll.

La escudería británica no ha registrado ninguna victoria desde 2021, pero en 2023 Fernando Alonso logró ocho podios.

Este año, el equipo ha sumado 80 puntos y es séptimo en el Mundial de Constructores, solo por delante de Haas, Kick Sauber y Alpine, a falta de una carrera.

