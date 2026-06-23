Cristiano Ronaldo: “Cuando las cosas van mal, Cristiano es un retirado, está viejo, siempre será así”

El fútbol mundial volvió a rendirse a sus pies, pero él eligió pasar facturas. Tras una lluvia de cuestionamientos en el debut de Portugal, Cristiano Ronaldo disipó las dudas firmando un doblete en la goleada 5-0 ante Uzbekistán. Con este logro, el luso agigantó su leyenda al convertirse en el primer futbolista de la historia en anotar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Luego de ser elegido como el jugador del partido, el atacante no ocultó el malestar que le generaron los comentarios malintencionados de los días previos: “Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol, pero aguanté, como siempre, porque creo más en el trabajo que en cualquier otra cosa. Fue difícil, lo tengo que reconocer, pero hemos vuelto”.

“Siempre llego”: la respuesta a la comparación con otros cracks

Ante la presión mediática que señalaba que el resto de las grandes figuras del torneo ya habían debutado con festejos mientras él seguía en blanco tras el pálido empate 1-1 ante la República Democrática del Congo, CR7 fue tajante: “Siempre llego, tarde o temprano pero estoy allí. Por eso es que continúo con mi trabajo y creo en lo que hago”.

Respecto al inédito récord de las seis citas mundialistas inflando las redes, el capitán luso priorizó el plano colectivo sobre sus impresionantes vitrinas personales: “Siempre es bonito batir récords, pero mi objetivo es ayudar a la selección a alcanzar sus metas. En esta fase era pasar la eliminatoria, creo que con cuatro puntos ya pasamos. Estoy muy feliz”.

Una radiografía a sus 23 años de carrera profesional

Ronaldo reconoció que el volumen de juego del equipo luso dio un salto de calidad notable en comparación con la deslucida presentación de la primera fecha, donde el arco se le había cerrado por completo tanto a él como a sus compañeros: “Trabajamos mucho durante la semana, sabíamos que esto iba a pasar, pero el equipo trabajó muy bien, hemos mejorado bastante”.

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Finalmente, el ‘7’ lanzó un crudo descargo sobre cómo convive con la extrema polarización de la crítica de la prensa y los hinchas a sus 41 años: “Fue una semana muy dura. Una semana difícil, donde la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, en especial con el entrenador. Pero es siempre así, no pasa nada, son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano está bien. Cuando las cosas van mal, Cristiano es un retirado, está viejo, siempre será así”.

El panorama del Grupo K rumbo a octavos de final

Con esta exhibición, Portugal llegó a las 4 unidades en su zona y ya empieza a planificar el cierre de la fase inicial. El combinado de Roberto Martínez definirá su clasificación este 27 de junio ante una prometedora Selección de Colombia en Miami, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos del torneo. Por su parte, Uzbekistán (0 puntos) buscará el milagro ante RD Congo en Atlanta.