Alfaro afina el equipo para la final ante Australia

La Albirroja tuvo otro día de trabajo en el complejo universitario Spartan Soccer Complex de San José, esta vez sin acceso para los medios de comunicación, en lo que se presume fue una de las prácticas más importantes de la semana para la planificación táctica del encuentro ante Australia.

El compromiso, correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo D, será determinante para las aspiraciones paraguayas de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Además de la clasificación, el resultado definirá la posición final de Paraguay en el grupo y, en consecuencia, el posible rival y la sede para los dieciseisavos de final.

En cuanto a la formación, Gustavo Alfaro deberá realizar al menos una modificación obligada por la suspensión de Miguel Almirón, quien fue sancionado por la FIFA tras su expulsión en la victoria frente a Turquía.

El principal candidato para ocupar su lugar es Mauricio, una variante de características ofensivas que permitiría mantener la vocación de ataque del equipo. Sin embargo, otra posibilidad es la inclusión de Damián Bobadilla, opción que reforzaría la contención y el equilibrio en la mitad de la cancha.

Otra de las incógnitas se encuentra en la delantera. Isidro Pitta aparece con chances de conservar su lugar luego de su buen desempeño ante Turquía, aunque el cuerpo técnico también evalúa la posibilidad de utilizar a Gabriel Ávalos como referencia ofensiva, aprovechando su juego aéreo frente a una selección australiana que se caracteriza por su fortaleza física y su poderío en las pelotas detenidas.

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Mientras tanto, el resto de la estructura del equipo se mantendría sin mayores modificaciones, con la base que logró el importante triunfo en la segunda fecha del certamen.

Paraguay y Australia se enfrentarán este jueves a las 19:00 hora local de California (23:00 de Paraguay), en un partido que definirá buena parte del futuro albirrojo en el Mundial 2026.