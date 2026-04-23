Oliver Solberg y los Toyota marcan la pauta en el 'shakedown' del Rally Islas Canarias

El piloto sueco aprovechó los 6,26 kilómetros de tramo de pruebas de Santa Brígida para presentar sus cartas para el triunfo, ajustar reglajes y sumar sensaciones antes del comienzo de la acción real con el tramo espectáculo del Estadio de Gran Canaria.

El pupilo de la firma japonesa ha fijado el ritmo desde su primera pasada tras imponer un tiempo de 4:06.9, siendo el único capaz de bajar la barrera de los cuatro minutos y diez segundos en el primer intento, tiempo que mejoró en 2,7 segundos en la repetición del tramo.

Toyota Gazoo Racing WRT se erigió en absoluto dominador en la estrecha bajada de Pino Santo y colocó a sus cinco vehículos GR Yaris Rally1 en apenas 1,1 segundos entre el primer y el quinto puesto, con un amplio margen sobre los Hyundai Shell Mobis WRT.

La segunda plaza recayó en las manos del líder del Campeonato del Mundo de Rallys (WRC), Takamoto Katsuta, que tras tomarse la primera bajada con cierta cautela, dio un bocado de seis segundos en su segunda pasada para situarse a las espaldas de Solberg.

En apenas cuatro décimas se agruparon los Toyota GR Yaris Rally1 de Sébastien Ogier, Sami Pajari y Elfyn Evans, quienes dieron muestra de la igualdad que habrá por la victoria dentro de las carpas de la firma japonesa, que aspira a continuar su racha triunfal en el Mundial.

Adrien Fourmaux ha concluido la especial en quinta posición, la mejor de los Hyundai i20N Rally1, aunque a una distancia de 3,4 segundos de la cabeza y con evidentes problemas para pensar en poner en apuros a Toyota Gazoo Racing WRT con un coche por debajo de sus prestaciones.

A sus espaldas se situaron sus compañeros Thierry Neuville, que mejoró sus prestaciones tras una mala primera toma de contacto, y el español Dani Sordo, que tomó el 'shakedown' para desempolvar su actividad en el WRC tras diecinueve meses de ausencia en la máxima categoría del Campeonato del Mundo de Rallys (WRC).

Los integrantes de M-Sport Ford WRT, Joshua McErlean y Jon Armstrong, cerraron la clasificación de los vehículos Rally1 con leves signos de mejoría y acercamiento a Hyundai Shell Mobis WRT.

La acción real comenzará esta misma tarde con la celebración del tramo espectáculo en el interior del Estadio de Gran Canaria (1,89 km), que ofrecerá batallas cara a cara entre dos pilotos al mismo tiempo por el trazado.