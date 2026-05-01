Antonelli: "Sabíamos que este fin de semana nos esperaba una batalla"

"Ya sabíamos que este fin de semana nos esperaba una batalla. La mayoría de los equipos han traído mejoras significativas y sabíamos que iban a recortar la diferencia que les llevábamos", comentó Antonelli, de 19 años, que se convirtió, al ganar la carrera anterior, hace un mes y en Suzuka (Japón), en el líder más joven de toda la historia de la Fórmula Uno, mejorando la anterior plusmarca, la del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, que la había logrado en 2007 -el año de su debut en la categoría reina- a los 22.

"Dicho esto, creo que hemos completado un gran trabajo para recuperarnos de una jornada difícil y poder de esa forma asegurar la segunda posición para el sprint de mañana", dijo el boloñés, líder del Mundial con 72 puntos, nueve más que su compañero, el inglés George Russell, que sale sexto este sábado.

"Tuve mis problemas con el coche con los neumáticos medios, pero se notaba mejor con el compuesto blando. Eso me da confianza en que vamos a mejorar nuestro rendimiento durante lo que queda de fin de semana", añadió Antonelli este viernes, en Miami.