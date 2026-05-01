'Checo': Muy contento con mi vuelta en la 'cuali', pero por desgracia sólo tuve un intento

"Estaba muy contento con mi vuelta en la 'sprint cuali' y el ritmo era prometedor, pero por desgracia sólo tuve un intento", comentó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras uno ausente, retornó este curso a la categoría reina, en la que cuenta seis victorias y 39 podios.

"Hubo un momento en el que parecía que íbamos a entrar en la SQ2, lo que ya implicaba un avance; pero la prioridad ahora mismo es centrarnos en resolver nuestros problemas", afirmó el bravo piloto tapatío.

"Sólo tuve un intento porque salimos tarde a pista y luego no tuvimos tiempo para volver a cargar combustible y optar a un segundo intento", explicó el mejor piloto de la historia de México.

"En el entrenamiento libre también perdimos algo de tiempo en pista, así que estamos un poco rezagados con respecto al resto", señaló.

"Cuando superemos todo esto, estaremos en disposición de sacar el máximo rendimiento al paquete, algo que es dar un paso adelante. Ahora necesitamos que mañana sea un día tranquilo; y ya veremos qué pasa el domingo", declaró 'Checo' Pérez este viernes en Miami.