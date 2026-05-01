Colapinto: Estoy contento con el resultado de hoy, nos llevó un tiempo entender el coche

"Estoy contento con el resultado de hoy, pero también estoy contento con la manera en la que conseguimos el resultado; pues logramos darle la vuelta a las cosas desde una situación difícil, ya que fue complicado y nos costó un tiempo entender cómo se comportaba el coche al principio de la jornada", comentó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) tras completar un buen día en el circuito del estado de Florida.

"Encontramos algunas mejorías y finalmente pudimos sentirnos con un buen ritmo y dimos algunas buenas vueltas, aumentando la velocidad y la confianza en cada sesión", apuntó Colapinto en el Hard Rock Stadium de Miami.

"Es importante hacer esto, sobre todo, en un fin de semana de sprint, que puede ser complicado", añadió.

"Ha sido bueno tener este parón en la temporada para 'resetear' y volver a empezar, y hoy es un resultado realmente positivo para el equipo, con Pierre (Gasly, su compañero francés) y yo en la SQ3 (la tercer ronda de la calificación para el sprint); y guardando, además, un juego de neumáticos blandos para mañana", aseguró el piloto argentino este sábado en el circuito urbano del estado de Florida.