Automovilismo
02 de mayo de 2026 a la - 00:01

Formación de salida de la prueba sprint de Miami

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Redacción deportes, 1 may (EFE).- Formación de salida de la prueba sprint del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad de Florida:

Por EFE