Álex Palou, sobre su 'pole': "Ha sido un poco de sorpresa, no lo esperábamos"

"Ayer fue perfecto. No lo esperábamos nosotros tampoco. Hay veces que sabes que tienes un buen coche, como en 2023 o 2022, que teníamos un cohete en pista. Nosotros no lo esperábamos. Al final fuimos más agresivos y salió bien. Ha sido un poco de sorpresa. Al empezar el día, no teníamos la velocidad para luchar por la 'pole', pero poco a poco la fuimos encontrando", explicó en rueda de prensa.

Palou defiende el título conquistado el año pasado en esta prueba. "Tengo más confianza y más experiencia que el año pasado, me encuentro mejor, pero no nos asegura nada. Esta carrera es diferente cada año, el año pasado estuve todo el rato delante y no salí del top cinco, fue una carrera más tranquila. Tenemos que hacer buen trabajo desde el principio, pero estamos en mejor lugar que el año pasado", añadió.

El piloto catalán se mostró tranquilo antes de la carrera: "Es una carrera normal, aunque tiene grandes consecuencias. Intentaré prepararme lo máximo posible, pero da igual salir primero o último. Prefiero salir primero, pero mientras hagamos bien las estrategias y estemos entre los ocho primeros hasta el final tendremos posibilidades".

Palou, cuádruple campeón de la IndyCar, tuvo un promedio de velocidad de 232,248 millas por hora en las cuatro vueltas completadas en el Indianápolis Motor Speedway. Fue su segunda 'pole' en las 500 Millas tras la de 2023.

"Lo hace mucho más fácil, no lo cambiaría por nada, no hay ninguna posición en la que preferiría estar, pero si saliéramos el 25 no sería el fin del mundo. Es tan larga y pasan tantas cosas que con un buen coche llegas, pero sí ayuda, el primer 'stint' va a ser mucho más fácil. No es lo mismo cuando estás el primero, tienes más margen, puedes decidir más. No lo cambiaría, pero no nos asegura nada", señaló.

El piloto español reconoció que hay cosas que quiere mejorar: "El coche de carrera. Tenemos un buen coche, estoy contento, pero creo que nos falta un poco, porque he visto un par que van más. Van muy bien [Conor] Daly y los Penske, sobre todo Daly es un avión, aunque veremos. En las prácticas vas detrás de ellos y pueden adelantar cuando yo no puedo. Esta tarde y el viernes, a trabajar en el coche de carreras con tráfico".

Además, confesó que no le afectan los abucheos: "Me motiva, sí, pero no es 'ahora os vais a enterar'. Normalmente no es a malas, no es agresivo, son algunos abucheos y está bien. Tengo más fans que gente que no quiere que ganemos. Quiere decir que estamos haciendo un trabajo increíble y ya no saben qué más decir. Prefiero que todo el mundo nos apoye a nosotros, pero es la gracia y es lo que tiene el deporte, el pique entre unos y otros"

Sobre su techo futuro, dijo: "Creo que es difícil de saber. Me siento mejor y con más experiencia cada día, la experiencia cuenta muchísimo y cada vez intento conducir mejor, pero nunca sabes si hay más. Creo que sí, pero lo veremos en un par de años".