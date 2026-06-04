Iker Lecuona, sustituto del lesionado Álex Márquez, contento por "ir con una Ducati"

"Con eso lo digo todo, ya está, es fácil", indicó.

No obstante, Lecuona reconoció a los medios de comunicación presentes en Balaton Park que "el nivel aquí está muy alto" y que, aunque no espera "nada", sí expresó su deseo de "hacerlo bien, lógicamente", tras reconocer que nunca ha dejado de ver la categoría reina del motociclismo, "salvo el primer año" después de salir de ella, tras disputar las temporadas de 2020 y 2021.

"Tengo experiencia, tengo el potencial, tengo la moto y tengo equipo, pero la realidad es que hace ya tres años que no cojo una moto de estas", reconoció Lekuona en alusión a algunas pruebas disputadas también como sustituto en 2023, e insistió en que aún le falta "entender cómo se rueda con la Ducati, cómo se usa el freno...".

El piloto valenciano, viejo conocido del mundial de motociclismo, ya que, además de competir en MotoGP de la mano de equipos de KTM y Honda, también fue piloto de Moto2 con Kalex, recalcó que quiere "hacerlo bien y no terminar último", aunque también confesó su ilusión por divertirse en la carrera.

Álex Márquez se fracturó la clavícula y una vértebra cervical (C7) en una fuerte caída que sufrió durante la disputa del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, al no poder evitar el impacto contra la moto del español Pedro Acosta (KTM RC 16), cuando a esta le falló la electrónica.