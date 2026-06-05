Ferrari lidera el movido primer libre de Mónaco, con Leclerc por delante de Hamilton

En la mejor de sus 31 vueltas, Leclerc cubrió los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo en un minuto, 13 segundos y 978 milésimas, 226 menos que su compañero, el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, que dio tres vueltas menos y marcó el segundo crono de una sesión interrumpida dos veces durante unos instantes, con bandera roja, a causa de los accidentes -sin lamentar daños mayores- del francés Isack Hadjar (Red Bull), enfrente de la zona de garajes; y del doble campeón mundial asturiano, que tocó su AMR26 con las protecciones a la salida del túnel.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a más de medio segundo de Leclerc, se inscribió tercero en la tabla de tiempos, un puesto por delante del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato -con 19 años, el más joven de la historia-, que se quedó a 559 milésimas del monegasco en un sesión en la que la mayoría firmó su mejor vuelta con el neumático medio.

Sainz rodó poco y, en la mejor de sus 14 vueltas, paró el cronómetro a poco más de dos segundos del tiempo del ídolo local. Alonso, que sufrió su percance a falta de tres minutos para el final del ensayo -dañando alerón delantero y parte de la suspensión delantera derecha-, giró 21 veces en la pista en la que festejó dos de sus 32 victorias en la F1; y en su mejor intento, al igual que el madrileño, con el compuesto medio, se quedó exactamente a dos segundos y siete décimas.

El accidente de Hadjar fue bastante más impactante que el del astro astur y las averías en el Red Bull son mucho mayores que las que sufrió el Aston Martin.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) firmó el decimocuarto crono, eso sí, con las gomas blandas, con las que invirtió, en la mejor de sus 28 giros, dos segundos y 192 milésimas más que Leclerc, del que se quedó, en la más rápida de sus 32 vueltas, el argentino Franco Colapinto (Alpine), que viene de ser sexto en Canadá marcó el decimoquinto tiempo, con neumático medio.

El segundo entrenamiento libre arrancará a las cinco de la tarde (13:00 horas GMT).