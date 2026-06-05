Hamilton dominó el segundo libre de Mónaco

En su mejor vuelta, Hamilton cubrió los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo, en un minuto, 13 segundos y 26 milésimas, 111 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc, que marcó el segundo crono de una sesión en la que los este viernes dominantes Ferrari se intercambiaron los puestos logrados en la primera.
El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que se quedó a 168 milésimas del espectacular y excéntrico campeón de Stevenage se volvió a inscribir tercero en la tabla de tiempos.