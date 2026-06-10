La FIA anuncia cambios en la normativa de la Fórmula Uno para 2027 y 2028

Según un comunicado publicado en su página web, el organismo rector de la Fórmula uno llegó a un acuerdo con Formula One Management, los equipos y las fábricas para introducir modificaciones en la gestión de la energía y las características del flujo de energía del combustible, respondiendo a las demandas y preocupaciones que tanto los pilotos como sus equipos han ido manifestando desde el arranque de la presente campaña.

En este sentido, el nuevo paquete introduce un "reequilibrio gradual" con ajustes específicos de la potencia de los motores de combustión interna, que pasa de los actuales 400 kW a 420 kW en 2027 y 450 kW en 2028, el flujo de energía del combustible (que aumenta un 5 % en 2027 y un 13 % en 2028) y el despliegue de los sistemas de recuperación de energía, además de una mayor flexibilidad en la gestión energética.

Asimismo, incorpora medidas de apoyo relativas a las condiciones de suministro de la unidad de potencia, las operaciones de carrera y la normativa financiera pertinente.

"El reglamento de Fórmula 1 de 2026 se elaboró ​​y acordó en estrecha colaboración entre la FIA, la FOM, los equipos, los fabricantes de equipos originales (OEM) y los fabricantes de unidades de potencia. Estas últimas modificaciones reflejan la continuidad de esta colaboración, en la que todas las partes interesadas trabajan conjuntamente para perfeccionar el marco normativo y abordar los desafíos operativos identificados", declaró la FIA.

Ahora, la FIA agilizará ahora el proceso de aprobación formal para proporcionar a todas las partes claridad desde el principio y tiempo suficiente para adaptarse a los requisitos revisados, de modo que los cambios propuestos se presentarán al Consejo Mundial de Deporte sdel Motor para su aprobación el 23 de junio en Macao.