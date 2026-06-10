Concepción: fallece hombre que tomó de rehén e hirió a una mujer

En la madrugada de este miércoles se produjo la muerte de Aníbal Cayetano Ramírez Ortíz (45), quien estaba internado en el servicio de terapia intensiva del Hospital Regional de Concepción. Ayer tomó de rehén e hirió con un cuchillo a una mujer de 39 años.

El fallecimiento de Ramírez Ortíz fue a las 03:00 de este miércoles. El hombre ingresó al principal hospital del primer departamento ayer y su diagnóstico fue una herida de arma de fuego en la región maxilar, lado derecho con orificio de entrada.

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De acuerdo al informe, el hombre tuvo estallido del globo ocular lado derecho, sangrante, con orificio de salida a nivel del cráneo y pérdida de masa encefálica.

¿Cuál es el estado de salud de la víctima?

En tanto que María Liz Peralta Cañete (39), cajera del local donde ayer ingresó Aníbal Cayetano Ramírez Ortíz y la tomó de rehén, además de herirla, permanece internada en terapia intensiva del Hospital Regional de Concepción.

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Según el reporte médico, la mujer amaneció estable. Ella, quien recibió heridas en el brazo y tórax, ayer ingresó a quirófano debido a una lesión pulmonar y posteriormente fue internada en cuidados intensivos.