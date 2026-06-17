Quartararo y Rins confían en que Yamaha mejore en República Checa

Quartararo ha reconocido que las dos últimas rondas fueron "bastante complicadas" para ellos, por lo que les vino "bien un breve descanso para recargar energías".

"Nos espera otro periodo intenso con una doble cita y una carrera más antes del parón veraniego", ha afirmado Quartararo en la nota de prensa de su equipo, en la que detalla que trabajará "duro, como siempre".

Al mismo tiempo, ha puesto de relieve que Brno es un circuito que le gusta, por lo que dice estar "motivado para volver a luchar por mejores posiciones".

Alex Rins, por su parte, ha recordado que "los fines de semana en Mugello y Balaton Park no fueron fáciles", pero ha incidido en que, tras recargar fuerzas, espera volver a "enfocarse" en la competición.

"Comenzamos una parte crucial de la temporada con Brno y Assen, y luego Sachsenring antes del parón veraniego", enumeró Rins, quien señaló que "el objetivo es claro", ya que quieren "terminar esta primera parte de la temporada con fuerza".

"Trabajaremos duro desde la primera sesión para ser lo más competitivos posible", concluyó Rins.