Fraude en el MEC: Ramírez detalla la trama de los títulos falsos

El escándalo que sacude al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), tras confirmarse la existencia de 250 títulos falsos, el ministro de Educación, Luis Ramírez, desglosó las diversas modalidades del fraude detectado.

Según relató, la impunidad con la que operaban estos esquemas comenzó a resquebrajarse en 2024 con la creación del Registro Único de Estudiante de la Educación Superior (RUE). Mediante una investigación con el Ministerio Público, se constató que 250 titulos eran falsos.

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A partir de las respuestas remitidas por el Ministerio Público, el análisis del ministro divide el problema en dos realidades distintas

Hubo personas que no pudieron presentar un solo papel, recibo o registro que avale una trayectoria en las aulas. En este grupo existen casos de compra directa de cartones, universidades que denuncian que el alumno jamás estuvo ahí o diplomas idénticos con firmas clonadas pero con fechas adulteradas. Para el ministro, el escenario aquí es penal. Se exponen a un mínimo de dos años de cárcel y a la destitución inmediata de sus cargos públicos o privados, ya que al anularse el título, todo lo actuado se retrotrae.

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Por otro lado, hubo ciudadanos que sí cursaron, rindieron tesis y pagaron cuotas, pero fueron engañados en su buena fe. El ministro analizó que muchas universidades dictaban carreras sin habilitación legal mediante alianzas “fantasma” con institutos terciarios. El alumno creía recibir un título universitario, pero el cartón real era de nivel técnico inferior. Para este sector, el MEC evalúa una salida excepcional que reconozca su esfuerzo académico sin convalidar la trampa de las instituciones.

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Exigencia de acreditación depuró 1.080 facultades “garaje”

El ministro Ramírez manifestó que el reordenamiento del sistema superior no dará marcha atrás, a pesar de la fuerte resistencia de ciertos sectores. El MEC ratificó que para el año 2028, toda universidad que no esté debidamente acreditada no podrá registrar un solo título en el país.

Ante las quejas de algunos rectores que acusan al Ejecutivo de una “intromisión” y de otorgar un plazo muy corto, Ramírez fue tajante en su contraanálisis.

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“Nos dicen que les damos poco tiempo, pero hace 20 años que está la ley y se debía cumplir. Al contrario de lo que afirman, estamos ordenando el sistema para que haya buena competencia y nivelar para arriba. De hecho, desde que empezamos a exigir la acreditación, ya se cerraron 1.080 facultades que estaban abiertas sin ningún rigor académico. Para eso está el sistema, para cerrarlas si no funcionan”, replicó con firmeza.

Según Ramírez, el MEC apunta a que el sistema educativo se ponga a niveles globales. Dijo que, mientras el mundo moderno se rige y dialoga bajo el “idioma” de los créditos universitarios, para permitir la convalidación internacional, el sistema paraguayo sigue estancado y midiéndose por cantidad de horas cátedra.

MEC se reúnes este jueves con la Fiscalía

Este jueves se desarrollará una reunión entre el MEC y el Ministerio Público. El objetivo es determinar en qué instancia penal se encuentran las 250 causas de titulación falsa y definir las acciones del MEC.

Paralelamente, Ramírez confirmó que está en marcha una auditoría dentro del MEC, cuyos resultados se oficializarán entre esta semana y la próxima.