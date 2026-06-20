Alex Márquez reconoce que su retirada es más para "reducir riesgos"

"Al final creo que es bastante sencillo de entender, cuando llegué aquí el plan era hacer los primeros libres y luego ver, me encontré bien, pues no me ha parado tanto el físico, sino más intentar reducir riesgos", ha explicado Alex Márquez a los medios de comunicación presentes en Brno.

"Es verdad que luego, cuando sales en una carrera, saliendo el catorce, estar ahí en medio del grupo, no depende siempre de ti tener una caída o no, los doctores me dieron el OK, pero me dijeron que si podía evitar caídas, mejor", ha explicado Alex Márquez.

"No depende siempre de ti, había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba y creo que el objetivo estaba completado y, para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Assen", recalca sobre su retirada Alex Márquez.