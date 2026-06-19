Meteorología anuncia heladas: ¿Cuándo llegan y qué días serán los más críticos?

Según las últimas proyecciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el territorio paraguayo se prepara para recibir una de las masas de aire frío.

Aunque este viernes y sábado se mantienen condiciones agradables, con temperaturas que alcanzan incluso los 25°C en zonas como Alto Paraguay y Boquerón, el panorama cambiará radicalmente en las próximas 48 horas. El domingo marcará el inicio de la transición, con el ingreso de los primeros vientos del sur.

Martes y miércoles, los días más críticos

El cambio brusco se sentirá con fuerza a partir del lunes por la tarde. Los mapas meteorológicos muestran un avance rápido de un color azul profundo sobre todo el mapa nacional, lo que indica un descenso térmico severo. Para el lunes, las temperaturas podrían llegar a 7°C.

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El punto máximo de este fenómeno ocurrirá durante la madrugada y mañana del martes y miércoles. Las proyecciones muestran niveles térmicos compatibles con la formación de heladas meteorológicas en gran parte del país.

Se prevé que las temperaturas mínimas puedan llegar de 0 a 3°C, en algunas zonas, y en otras de 3 a 7°C. Este fenómeno afectará tanto a la región Oriental como a la Occidental.

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Alerta para el sector productivo

Las bajas temperaturas del martes y miércoles podrían impactar directamente en los cultivos sensibles.

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En ese sentido, se recomienda a la ciudadanía reforzar el abrigo, especialmente en niños y ancianos. También proteger cultivos y animales ante el riesgo inminente de heladas.

El frío intenso se mantendría, al menos, hasta el miércoles, cuando la masa de aire polar comience a retirarse lentamente del territorio nacional.