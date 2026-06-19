Clima
19 de junio de 2026 a la - 21:46

Meteorología anuncia heladas: ¿Cuándo llegan y qué días serán los más críticos?

Heladas en Ñeembucú.
Heladas en Ñeembucú.

Un frente frío provocará un desplome drástico de las temperaturas, según informó la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH). El reporte muestra condiciones críticas de heladas para los próximos días. Estos serán los días con las temperaturas más bajas.

Por ABC Color

Según las últimas proyecciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el territorio paraguayo se prepara para recibir una de las masas de aire frío.

Aunque este viernes y sábado se mantienen condiciones agradables, con temperaturas que alcanzan incluso los 25°C en zonas como Alto Paraguay y Boquerón, el panorama cambiará radicalmente en las próximas 48 horas. El domingo marcará el inicio de la transición, con el ingreso de los primeros vientos del sur.

Martes y miércoles, los días más críticos

El cambio brusco se sentirá con fuerza a partir del lunes por la tarde. Los mapas meteorológicos muestran un avance rápido de un color azul profundo sobre todo el mapa nacional, lo que indica un descenso térmico severo. Para el lunes, las temperaturas podrían llegar a 7°C.

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El punto máximo de este fenómeno ocurrirá durante la madrugada y mañana del martes y miércoles. Las proyecciones muestran niveles térmicos compatibles con la formación de heladas meteorológicas en gran parte del país.

Mapas meteorológicos con proyecciones de temperatura para Paraguay, mostrando variaciones de color y fechas específicas.
La Dirección de Meteorología advierte sobre heladas críticas para la mitad de la semana en Paraguay.

Se prevé que las temperaturas mínimas puedan llegar de 0 a 3°C, en algunas zonas, y en otras de 3 a 7°C. Este fenómeno afectará tanto a la región Oriental como a la Occidental.

Alerta para el sector productivo

Las bajas temperaturas del martes y miércoles podrían impactar directamente en los cultivos sensibles.

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En ese sentido, se recomienda a la ciudadanía reforzar el abrigo, especialmente en niños y ancianos. También proteger cultivos y animales ante el riesgo inminente de heladas.

El frío intenso se mantendría, al menos, hasta el miércoles, cuando la masa de aire polar comience a retirarse lentamente del territorio nacional.