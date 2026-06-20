Gustavo Alfaro: “Me hicieron vivir una de las noches más hermosas como entrenador profesional”

Un partido al límite y la mística de la Albirroja

Tras el gran triunfo ante Turquía, el entrenador de la selección paraguaya de fútbol, Gustavo Alfaro, compareció ante los medios e inició su análisis describiendo el torbellino de sensaciones que se vivió desde el banco de suplentes: “La verdad que fue, honestamente, un carrusel de emociones permanente este partido. Lo único, lo habíamos hablado un poco ayer en la conferencia, de lo que no tenía duda era de la respuesta de los jugadores, de la actitud que iban a tener, de cómo iban a salir a jugar el partido, porque yo les había dicho que la confianza no iba a venir cuando el silbato final, sino cuando vayan a disputar la primera pelota y ganen la primera pelota de vida. Desde la primera pelota que fueron a disputar, fueron con una determinación y un coraje tremendo”.

Acto seguido, el estratega valoró la capacidad de su equipo para golpear en el momento justo y la importancia vital de sumar de a tres en esta instancia: “Sacaron adelante un partido muy cuesta arriba, más allá de que tuvimos la fortuna, la virtud, la capacidad de la primera llegada profunda convertida en gol, como de pronto nos pasó en contra el otro día con Estados Unidos, de la primera llegada profunda de Estados Unidos convertida en gol. Y creo que ahí el partido, si bien sabíamos que, porque no había mañana... Este era un partido que no había mañana, teníamos claro que el partido era hoy. Y no había mañana ni para Turquía ni para nosotros, porque si nosotros hubiésemos sido los derrotados estaríamos hoy prácticamente dependiendo de una goleada que tendríamos que haberle hecho a Australia”.

La crueldad del Mundial y el escudo ante la prensa

Consciente de la presión mediática, el director técnico se refirió a lo compleja que fue la semana previa y renovó su pedido de blindar al plantel frente a los cuestionamientos externos: “En ese sentido, sabíamos que era una instancia determinante, cuando les pedía que protejan a los jugadores, que si me tienen que atacar, que me ataquen a mí y todo lo demás, porque sé lo que estos chicos sienten, sé lo que representan, sé el compromiso que tienen; uno los ve permanentemente. Pasamos una semana muy difícil, una semana muy compleja, porque es como que todo se te da vuelta para arriba y el Mundial es impiadoso porque no te perdonan. Yo les decía: en el Mundial no te eliminan, te echan, te expulsan Entonces es impiadoso vivir esa situación. Y un sueño que duró 16 años para poderse cristalizar en realidad, por ahí en una semana se terminaba. Entonces a veces es cruel, pero el fútbol y sus reglamentos tienen esas cosas”.

Para explicar la recuperación anímica de sus dirigidos, Alfaro recordó las batallas que Paraguay tuvo que sortear en las Eliminatorias para forjar su carácter: “Y el partido de Estados Unidos el otro día había sido más que una derrota; había sido una derrota que había pegado en el corazón de la fe del equipo. Porque a este equipo siempre nos tocó ir de punto en todos los partidos. Le dije a los jugadores, me permití ir para atrás, me permití ir al primer partido de Uruguay y de Brasil, donde nosotros teníamos que enfrentar a rivales que tenían más jerarquía que la que teníamos nosotros, y yo me acuerdo que un aquella oportunidad se los dije: la jerarquía se respeta pero no se teme”.

Continuando con su repaso del proceso clasificatorio, el timonel resaltó la mentalidad que debe conservar la Albirroja para plantarse ante cualquier rival: “Reconocerse inferior al rival no está mal; está mal sentirse inferior al rival. Y nosotros sabíamos que así había sido, y esa había sido la cualidad que había llevado a Paraguay a empatar en Uruguay, a ganarle a Brasil, a darle vuelta a un resultado a Venezuela muy complejo, a ganar en Argentina, a sacar adelante partidos en la altura de Quito, en la altura de El Alto, en Bolivia, a revertir un resultado de 2 a 0. En el único partido donde nosotros fuimos, si se quiere, de banca fue contra Perú, pero la historia la teníamos encima, porque nunca se había ganado en la historia de Eliminatorias en Perú. Entonces siempre la construcción es cuesta arriba”.

Una de las noches más hermosas de su carrera profesional

En el pasaje más emotivo de la conferencia, el entrenador habló desde su propia perspectiva nacional para ensalzar la rebeldía del futbolista paraguayo frente a los momentos más críticos: “Y esto se los dije a los jugadores como argentino... Yo les voy a decir una cosa como argentino, no como técnico de la selección paraguaya. Cuando a Paraguay lo dan por muerto, cuando a Paraguay todo el mundo ya duda que se está yendo al Mundial, es cuanto más temor hay que tenerle a Paraguay, porque es la demostración de que en las adversidades más complejas es cuando ahí los jugadores demuestran y dan la talla en ese aspecto. Y eso lo hicieron, y por eso se lo dije en el final en el vestuario, se lo agradecí, porque me hicieron vivir una de las noches más hermosas que viví como entrenador profesional, y más que nada en un escenario como este, en una Copa del Mundo, por todas las adversidades que tuvimos que transitar”.

Al momento de repartir los méritos de la victoria, el estratega se corrió del centro de los aplausos y utilizó una dosis de ironía para respaldar a Matías Galarza, por todo lo que aconteció en la previa: “Por eso es todo de ellos; a mí no me tenían que preguntar nada, porque yo no tuve nada que ver en este partido. Fueron todos los jugadores, absolutamente todos los jugadores, y a pesar de todas las complejidades y todas las adversidades, lo sacaron adelante. De la misma manera les dije: prudencia, porque de pronto ayer éramos todos un desastre, Mati Galarza estaba deprimido, y digo que siga deprimido de la misma manera, porque si sigue jugando de la misma manera, la verdad, honestamente... Por eso yo les pido encarecidamente: castíguenme a mí, péguenme a mí, defiendan a los jugadores, porque esta es la síntesis más acabada del amor que los jugadores tienen por la camiseta”.

Finalmente, Gustavo Alfaro concluyó su intervención garantizando el compromiso inquebrantable que este grupo de futbolistas mantendrá a lo largo de todo el torneo: “Y pueden jugar bien, regular o mal; pueden ganar, empatar o perder. Lo más probable es que perdamos más de lo que ganemos, pero que la entrega no va a estar nunca en discusión, no tengan ninguna duda. Por eso tienen que defender a estos jugadores, que son los que van a defender la dignidad, porque hoy, si ustedes tenían que entrar a la cancha, no tengo ninguna duda que iban a tener la misma respuesta que tuvieron los jugadores, porque es el sentimiento que tienen ellos”.