Galarza anota un gol a los 64 segundos y Paraguay gana por 0-1 a Turquía al descanso

Con su anotación, el centrocampista de 24 años del Atlanta United de la MLS, superó por siete segundos al anotado este mismo viernes por el marroquí Ismael Saibari, que lo marcó al minuto y 11 segundos ante Escocia en el juego del Grupo C de la competición.

En el tercer minuto añadido fue expulsado el paraguayo Miguel Almirón.