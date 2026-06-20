Marco Bezzecchi no podrá correr en Brno por conducta antideportiva con los comisarios

"Después de una caída, empujaste y golpeaste a los comisarios del circuito que estaban intentando recuperar tu vehículo. Es una acción perjudicial para los intereses del deporte y por tanto es una infracción como describe el artículo 3.3.2.2 de las normas del campeonato", comienza la notificación de la sanción al italiano.

Bezzecchi se cayó durante la prueba corta de la República Checa, a falta de dos vueltas para el final, cuando marchaba quinto. Cuando los comisarios trataban de sacar su moto de la grava, los golpeó, frustrado. Consiguió terminar cuarto, finalmente, pero, en principio, no podrá sumar más puntos en la prueba larga del domingo.

El artículo al que alude la organización para el italiano condena "cualquier acto corrupto o fraudulento, o cualquier acción perjudicial a los intereses de los grandes premios o del deporte, llevado a cabo por una persona o grupo de personas y que ocurra durante un evento".

La sanción aplicable, para el Panel de Comisarios, presidido por Simon Crafar, es "una suspensión" del piloto italiano que tendrá efecto en el Gran Premio de la República Checa.

Bezzecchi puede apelar la decisión ante los Comisarios de Apelación de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

El de Aprilia marcha primero en la clasificación del Mundial de MotoGP con 180 puntos, quince por encima del español Jorge Martín.