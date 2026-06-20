Pecco Bagnaia gana la carrera esprint y las 'pole' son para Ogura, Alonso y Almansa

Bagnaia sorprendió a Ogura en la salida de la esprint y desde ese mismo momento y hasta ver la bandera de cuadros se mantuvo como sólido líder, sabiendo mantener las distancias tanto con su inmediato perseguidor, Ai Ogura, como con su compañero de equipo, el español Marc Márquez.

El nueve veces campeón del mundo superó en la salida a Marco Bezzecchi, que perdió algunas posiciones hasta acabar rodando por los suelos a menos de tres vueltas para el final de la carrera, y poco después se benefició de la caída del brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) para instalarse en la tercera posición.

Entre ellos, Bagnaia, Ogura y Márquez, hubo momentos en que las distancias se ensanchaban o se estrechaban como una, pero al final ninguno cedió su posición al rival y así terminó una carrera en la que lo más destacado fue la baja de Álex Márquez y la caída de Marco Bezzecchi, con el quinto puesto de Jorge Martín (Aprilia RS-GP).

En la lucha por la 'pole position' de MotoGP, fue el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) quien se llevó el gato al agua para conseguir la primera de la categoría y la séptima de su carrera deportiva, además de un nuevo récord absoluto, que ya había batido en la primera jornada de competición.

Ogura rodó en su quinta vuelta en 1:51.139, registro con el que literalmente pulverizó el récord que él mismo había establecido el primer día al rodar en 1:51.735, un tiempo por debajo del firmado por los seis primeros clasificados.

Junto a Ogura, en la primera línea de salida en Brno, están los italianos Fabio di Giannantonio y Francesco 'Pecco' Bagnaia, en tanto que el vigente campeón del mundo, Marc Márquez, sale desde la segunda línea, con el quinto mejor tiempo, entre el italiano Marco Bezzecchi y el brasileño Diogo Moreira.

Antes incluso de disputarse la carrera esprint, el equipo Gresini en el que se encuentra Alex Márquez confirmó que el vigente subcampeón del mundo se daba de baja del resto del gran premio para continuar con la recuperación de su clavícula derecha y de la vértebra C7.

El hispano-colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, ha conseguido su primera 'pole position' en Moto2, aunque casi de inmediato se fue por los suelos en la primera curva del trazado, si bien pudo regresar a su taller para reparar la moto y defender su hito deportivo, que es la octava 'pole' de un piloto distinto en lo que va de la temporada en la categoría.

Junto a Alonso, en la primera línea de salida, estarán el piloto local Filip Salac (Kalex) y su compañero de equipo, el español Daniel Holgado (Kalex), que también se fue por los suelos tras lograr su mejor tiempo.

El líder del Mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), saldrá desde la cuarta plaza, segunda línea de la formación de salida.

El español David Almansa (KTM) logró su tercera 'pole position' consecutiva y la cuarta de la temporada, al ser el más rápido en la segunda clasificación de Moto3, en la que estableció un nuevo récord absoluto al rodar en 2:04.069.

Almansa rebajó considerablemente el anterior récord, que por la mañana había establecido el también español Álvaro Carpe (KTM) con 2:04.394, quien en la segunda clasificación acabó cuarto.

Tras David Almansa, concluyeron la segunda clasificación el malasio Hakim Danish (KTM) y el líder del Mundial, el español Máximo Quiles (KTM), al parecer con algún problema técnico en la caja de cambios de su moto, si bien serán quienes ocupen la primera línea de la formación de salida.