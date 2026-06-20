Toni Bou se impone con solvencia en las dos pruebas de la jornada en Camerino

“Estoy muy contento con el día, con las sensaciones sobre la moto y con cómo ha trabajado el equipo. Me he sentido muy bien en la primera vuelta. Es verdad que la segunda pasada no ha sido la mejor, pero hemos luchado hasta el final y nos hemos podido llevar también la segunda victoria. Hemos empezado muy bien el campeonato y el objetivo para mañana es mantener este ritmo y luchar de nuevo por la victoria”, declaró Bou a su equipo.

En una jornada exigente, marcada por las altas temperaturas, Bou se hizo con dos triunfos después de dominar desde la primera vuelta. En las doce zonas de acción, acumuló solamente 16 puntos de penalización. En la 'Super Pole', fue el más rápido con un crono de 0:30.03, asegurando salir primero en el segundo tramo del día.

Le costó más imponerse en la 'Race 2' porque se encontró enfrente a un inspirado Matteo Grattarola, que corría en casa. Sin embargo, un error del italiano en la última zona le dio un triunfo más a Bou.

Así, el de Repsol Honda HRC aumenta su ventaja en la general del campeonato. Suma ya 200 puntos en tres citas del Mundial de TrialGP, 53 más que el gallego Gabriel Marcelli (147), su inmediato perseguidor, que en Camerino fue sexto y cuarto, respectivamente, en las dos pruebas del día.

Este domingo continúa la competición en Camerino.