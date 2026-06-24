Francesco 'Pecco' Bagnaia y Ducati separarán sus caminos al final de la temporada

Hasta la fecha, la Desmosedici GP y Pecco constituyen la pareja más exitosa en la historia del fabricante de Borgo Panigale, con dos títulos mundiales de pilotos, 31 victorias, 63 podios y 28 'pole position'.

Bagnaia le devolvió el título de pilotos al fabricante 15 años después, en 2022, después de que el australiano Casey Stoner fuese el último en conseguirlo en 2007, una racha de victorias sin precedentes que culminó con el segundo título en 2023, 31 victorias (11 de ellas en la temporada 2024), 62 podios y 28 poles.

Una colaboración deportiva de éxito con un valor personal igualmente significativo para un piloto que ha crecido tanto profesional como personalmente en 'Ducati Corse', una racha que convierte a 'Pecco', hasta la fecha, en el piloto más exitoso de la Desmosedici GP.

Ducati y Pecco se comprometerán al máximo para lograr los mejores resultados posibles hasta el final de la temporada 2026 y cerrar este ciclo por todo lo alto.

Claudio Domenicali, consejero delegado de Ducati, ha señalado que "Pecco ha escrito algunos de los capítulos más memorables de la historia de Ducati, devolviendo el título mundial de MotoGP en 2022 tras el primero conseguido en 2007".

"Ese triunfo marcó el inicio de la era más exitosa en la categoría reina, con cuatro títulos conquistados, dos de ellos por el propio 'Pecco'", ha enumerado Domenicali, quien ha reconocido que el título de 2022 "tiene un significado especial" para él, pues supuso la culminación de un proceso de reestructuración dentro de Ducati que les "permitió volver a la vanguardia tras un periodo especialmente difícil".

Además, Claudio Domenicali ha destacado de Bagnaia que "es un gran profesional y una gran persona fuera de las pistas".

"Las últimas temporadas han sido más exigentes tanto desde el punto de vista deportivo como técnico, pero estoy seguro de que Pecco lo dará todo hasta su último día vestido de rojo", ha continuado Domenicali.

En el caso de Luigi Dall’Igna, director general del equipo de competición, ha destacado que "Pecco es uno de esos pilotos con los que la chispa saltó de inmediato". "Lo buscamos y lo quisimos desde muy joven para construir un proyecto en torno a él", ha agregado.

"Es rápido y, sobre todo, inteligente", ha asegurado Dall'Igna, al tiempo que ha puesto de relieve que "el objetivo era sacar todo el potencial de la Desmosedici GP". "Y lo hemos conseguido gracias al trabajo de todo el equipo y a la tecnología, pero sobre todo gracias al talento de Pecco que, 15 años después, ha devuelto el rojo de Ducati a lo más alto de la clasificación", ha resaltado.

"Pecco seguirá siendo para siempre un campeón en la historia de Borgo Panigale y también en mi historia personal", ha afirmado Luigi Dall'Igna, que ha insistido en que Pecco ha cumplido "sus sueños de infancia con Ducati, y nosotros hemos cumplido los nuestros".

"En las relaciones, no siempre es fácil reconocer y comprender cuándo un ciclo ha llegado a su fin y es necesario un cambio", ha reconocido el ingeniero italiano, quien ha asegurado tener un "profundo vínculo de afecto mutuo" que, ha dicho, les une y "no cambiará" y que será "la clave" para afrontar todas las carreras hasta el final de la temporada.