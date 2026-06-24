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Si está tan preocupado por el bienestar de la población, especialmente estudiantil, debería insistir en comodidades escolares, reclamo del transporte público y mayor seguridad.

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Depender de la hora solamente es superpopulista.

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Terrible lo que dijo ayer el ministro de Educación: siete de cada diez docentes no entienden lo que leen. Eso es analfabetismo funcional.

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Sin educación no hay cambio en el país. Con razón que se vota siempre a los mismos, se premia a los que meten la mano en la lata, a los populistas, procesados, etc., y se deja de lado a ciudadanos que pueden aportar su talento para lograr un mejor bienestar.

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A los gobiernos colorados les conviene este sistema educativo porque fomenta la ignorancia, que es la nueva esclavitud.

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“Pinocho” Peña está a punto de darle una nueva oportunidad a la empresa catarí que tiene entre sus “figuras” al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. Ni una gota de combustible trajeron y vuelven a insistir.

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Evidentemente que ya está prehablado para que Petropar le brinde una nueva oportunidad a esta firma “mimada” por el gobierno de “vamos a estar mejor”.

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Al menos seis personas vinculadas a la firma catarí fueron sumariadas. Adivinen quién no fue sumariado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas: Alejandro Domínguez Pérez. ¡Qué curioso!

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Y después quieren negar que la política está vinculada al deporte. Todos los caminos conducen a algún “cantón pirulero”.

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Se fue Tembelo pero los pyragüés siguen con vida. Hasta ahí nomás vamos a decir, decía un “prócer”.

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Terrible el “diagnóstico” de IPS que lanza su titular Isaías Fretes. Y aquí se viene la pregunta: ¿Por qué no está procesado Jorge Brítez?

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Cuentan los que saben que goza de impunidad porque facilitó la peregrinación de los aportes al banco amigo. Así dicen.

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A medida que pasan los días, el rumor se va convirtiendo en realidad.

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Si los “nepobabies” ganaban el salario mínimo, el reajuste iba a ir por las nubes. Con toda seguridad.