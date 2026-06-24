Médium que predijo la clasificación de la Albirroja vuelve al país con “Arístida Conectando Almas”

Arístida Genez Alcaraz no es un nombre nuevo para miles de paraguayos que la siguieron desde Argentina y Uruguay.

Julio de 2026 marca su cuarta visita al país. Vuelve para presentar Arístida Conectando Almas, una experiencia de mediumnidad, conexión espiritual y sanación emocional que ha llenado salas en Buenos Aires, Mar del Plata y Montevideo.

Médium, vidente y guía espiritual, Arístida se define ante todo como paraguaya.

Nacida y criada en este país, construyó fuera de sus fronteras una trayectoria que hoy la posiciona como una de las figuras más reconocidas en el ámbito espiritual del Cono Sur.

En sus redes sociales (@lamistica en Instagram) reúne una comunidad creciente de personas que buscan respuestas, alivio y conexión.

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Predicciones que se cumplieron

Lo que hizo conocida a Arístida no es solo su don declarado, sino los testimonios que dejó a su paso.

Anticipó públicamente la clasificación de la Albirroja al Mundial, en un momento en que pocos apostaban por ello.

Anunció el problema de salud de Horacio Cartes cuando la información aún no era pública.

Y en un vivo de Instagram que se viralizó, transmitió mensajes de un joven: su madre, al otro lado de la pantalla, reconoció los modismos, la forma única de hablar de su hijo. Cosas que nadie más podía saber.

Pero quizás el episodio más impactante ocurrió en el Mercado 4 de Asunción.

Durante una sesión abierta, Arístida advirtió a una mujer que su vida corría peligro. El hecho que describió ocurrió. El testimonio circuló en redes y encendió un debate que aún no se apaga: ¿real o coincidencia?

¿Qué sucede en una presentación de Conectando Almas?

Las presentaciones de Arístida Conectando Almas no siguen el formato de un espectáculo convencional.

No hay guión preestablecido ni efectos especiales.

El público asiste a una experiencia de sanación espiritual donde Arístida trabaja en vivo, transmitiendo mensajes, haciendo lecturas y abriendo un espacio de conexión y alivio emocional que quienes lo vivieron describen como transformador.

Madres que reciben señales de hijos. Familias que encuentran respuestas. Personas que llegan con dudas y se van con algo que no saben del todo cómo explicar.

Eso es lo que define, según sus seguidores, una experiencia de sanación espiritual con Arístida.

Tres fechas en Paraguay

La gira por Paraguay contempla tres presentaciones durante julio de 2026:

📍 25 de julio — Asunción

📍 26 de julio — Carapeguá

📍 30 de julio — Encarnación

Las entradas se consiguen a través de Passline y también por los canales oficiales de Arístida:

🎟️ passline.com

📲 WhatsApp: +595 994 902845

📷 Instagram: @lamistica

Para quienes la conocen desde hace años, el regreso de Arístida a Paraguay no es solo una fecha en la agenda cultural. Es, dicen, una oportunidad de vivir en persona lo que millones ya siguieron por pantalla.