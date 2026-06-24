Clima en Paraguay: continúa el frío intenso y mínimas llegan hasta 2 grados

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia otra jornada fría a fresca con cielos despejados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.
Las condiciones del tiempo se mantendrían estables durante los próximos días y recién durante el fin de semana podrían volver a registrarse precipitaciones o tormentas.
El frío intenso sigue afectando a Paraguay y la capital, Asunción, registraba hoy una temperatura de 6 grados centígrados antes del amanecer, con una máxima prevista en 16 grados en la capital. Se esperan mínimas de hasta 2 grados en algunas zonas del sur del país como Encarnación.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
5 °C
17 °C
San Pedro
5 °C
17 °C
Caacupé
4 °C
15 °C
Villarrica
3 °C
15 °C
Coronel Oviedo
3 °C
16 °C
Caazapá
3 °C
15 °C
Encarnación
2 °C
14 °C
San Juan Bautista
3 °C
15 °C
Paraguarí
4 °C
16 °C
Ciudad del Este
3 °C
14 °C
Asunción
5 °C
16 °C
Pilar
3 °C
16 °C
Pedro Juan Caballero
5 °C
16 °C
Salto del Guairá
5 °C
15 ºC
Pozo Colorado
4 °C
18 °C
Fuerte Olimpo
8 °C
20 °C
Mariscal Estigarribia
3 °C
20 °C
Lea más: Clima en Paraguay: ¿dónde se registró la temperatura más baja el martes?
No se esperan cambios importantes en las temperaturas durante los próximos días, en los que se esperan mínimas entre 3 y 9 grados en todo el país.