Clima en Paraguay: continúa el frío intenso y mínimas llegan hasta 2 grados

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia otra jornada fría a fresca con cielos despejados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Las condiciones del tiempo se mantendrían estables durante los próximos días y recién durante el fin de semana podrían volver a registrarse precipitaciones o tormentas.

El frío intenso sigue afectando a Paraguay y la capital, Asunción, registraba hoy una temperatura de 6 grados centígrados antes del amanecer, con una máxima prevista en 16 grados en la capital. Se esperan mínimas de hasta 2 grados en algunas zonas del sur del país como Encarnación.

Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 5 °C 17 °C San Pedro 5 °C 17 °C Caacupé 4 °C 15 °C Villarrica 3 °C 15 °C Coronel Oviedo 3 °C 16 °C Caazapá 3 °C 15 °C Encarnación 2 °C 14 °C San Juan Bautista 3 °C 15 °C Paraguarí 4 °C 16 °C Ciudad del Este 3 °C 14 °C Asunción 5 °C 16 °C Pilar 3 °C 16 °C Pedro Juan Caballero 5 °C 16 °C Salto del Guairá 5 °C 15 ºC Pozo Colorado 4 °C 18 °C Fuerte Olimpo 8 °C 20 °C Mariscal Estigarribia 3 °C 20 °C

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No se esperan cambios importantes en las temperaturas durante los próximos días, en los que se esperan mínimas entre 3 y 9 grados en todo el país.