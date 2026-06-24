Clima
24 de junio de 2026 a la - 05:26

Clima en Paraguay: continúa el frío intenso y mínimas llegan hasta 2 grados

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ARCENIO ACUÑA

Las temperaturas en Paraguay siguen bajando y se espera que el frío intenso continúe al menos durante lo que resta de esta semana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia otra jornada fría a fresca con cielos despejados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Las condiciones del tiempo se mantendrían estables durante los próximos días y recién durante el fin de semana podrían volver a registrarse precipitaciones o tormentas.

El frío intenso sigue afectando a Paraguay y la capital, Asunción, registraba hoy una temperatura de 6 grados centígrados antes del amanecer, con una máxima prevista en 16 grados en la capital. Se esperan mínimas de hasta 2 grados en algunas zonas del sur del país como Encarnación.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

5 °C

17 °C

San Pedro

5 °C

17 °C

Caacupé

4 °C

15 °C

Villarrica

3 °C

15 °C

Coronel Oviedo

3 °C

16 °C

Caazapá

3 °C

15 °C

Encarnación

2 °C

14 °C

San Juan Bautista

3 °C

15 °C

Paraguarí

4 °C

16 °C

Ciudad del Este

3 °C

14 °C

Asunción

5 °C

16 °C

Pilar

3 °C

16 °C

Pedro Juan Caballero

5 °C

16 °C

Salto del Guairá

5 °C

15 ºC

Pozo Colorado

4 °C

18 °C

Fuerte Olimpo

8 °C

20 °C

Mariscal Estigarribia

3 °C

20 °C

Lea más: Clima en Paraguay: ¿dónde se registró la temperatura más baja el martes?

No se esperan cambios importantes en las temperaturas durante los próximos días, en los que se esperan mínimas entre 3 y 9 grados en todo el país.