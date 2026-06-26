Antonelli: Ha sido una jornada limpia y productiva para nosotros

"Ha sido una jornada limpia y productiva para nosotros. Desde la primera sesión y de ahí en adelante me he sentido muy cómodo en el coche, lo que nos supuso una buena base desde la que trabajar, mejorando entre entrenamientos", comentó la joven estrella boloñesa, con cinco victorias (todas este año) y nueve podios en la F1, en la que este sábado buscará su quinta 'pole', que también sería la quinta del curso.

"Las condiciones de calor continuarán complicando las cosas, sobre todo en lo que a la gestión de los neumáticos se refiere. Mantener los neumáticos en la ventana de funcionamiento correcta sin sobre-calentarlos es importante, así que ésa será un área en la que nos seguiremos centrando", apuntó Kimi, que disputa su segunda temporada en la categoría reina, en la que, salvo hace dos domingos, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde abandonó, nunca acabó por debajo del segundo puesto.

"Recopilamos mucha información valiosa, pero aún queda trabajo por hacer y la imagen evolucionará durante la noche. Analizaremos todo con detalle y nos centraremos en hacer los avances correctos antes de la calificación", comentó Antonelli este viernes tras marcar el mejor crono en los entrenamientos del Red Bull Ring.