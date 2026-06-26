Con la calculadora a mano: ¿Cómo está la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026?

Tras un deslucido empate sin goles frente a Australia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, el combinado dirigido por Gustavo Alfaro selló su participación en la fase de grupos quedando en el tercer lugar del Grupo D con 4 puntos y una diferencia de gol de -2 (dos goles a favor y cuatro en contra). Sin embargo, las matemáticas traen excelentes noticias: Paraguay mantiene un 99.2% de probabilidades de seguir con vida y avanzar a la Ronda de 32 (dieciseisavos de final).

¿Cómo está el panorama general de los mejores terceros?

Con el nuevo formato expandido a 48 selecciones, el torneo se divide en 12 grupos de 4 integrantes. Los dos primeros de cada sector avanzan de forma directa, mientras que los 8 mejores terceros de toda la competencia completan el cuadro de clasificados. A día de hoy, la tabla general de terceros lugares se tiñe con un “semáforo” de máxima tensión, regido estrictamente por el reglamento oficial de la FIFA:

Ya Clasificados: En esta posición de privilegio se encuentran Suecia, Ecuador y Bosnia. Las tres selecciones ya concluyeron sus 3 partidos de la fase de grupos acumulando 4 puntos. Debido a su diferencia de goles y goles anotados, ya es matemáticamente imposible que cinco combinados por debajo de ellos los superen, asegurando su boleto a la siguiente fase.

En Zona de Clasificación Provisional: Aquí se ubican Paraguay, Croacia, Corea del Sur, Argelia y Escocia (puestos del 4 al 8). Si la fase de grupos terminara en este instante, estas 5 selecciones clasificarían. Sin embargo, su permanencia es provisional: equipos como Croacia y Argelia solo han disputado 2 partidos y sus posiciones pueden modificarse de forma drástica tras sus últimos encuentros.

Zona de Eliminación: Del puesto 9 al 12 aparecen momentáneamente Cabo Verde, Bélgica, RD Congo y Senegal, quienes por ahora se quedan fuera del Mundial al no alcanzar los registros necesarios para ingresar al grupo de los 8 privilegiados.

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¿Cómo define la FIFA los desempates?

Dado que los equipos pertenecen a diferentes zonas, la FIFA utiliza criterios estrictos y en un orden muy específico para confeccionar la tabla de terceros:

Mayor cantidad de puntos obtenidos en todos los partidos de grupo. Mejor diferencia de goles en todos los partidos de grupo. Mayor número de goles a favor anotados en todos los partidos de grupo. Criterio de Juego Limpio (Fair Play): Deducción de puntos basada en el acumulado de tarjetas amarillas y rojas recibidas. Ranking FIFA vigente: Si persiste el empate, se ordenarán según la edición más reciente de la clasificación mundial (y de continuar la igualdad, se recurrirá a la publicación anterior de forma sucesiva).

Un ejemplo claro de la aplicación de estas normas se aprecia en la cima de esta tabla: Suecia, Ecuador y Bosnia empatan con 4 puntos y una diferencia de gol de 0. Sin embargo, Suecia lidera el podio general gracias a tener 7 goles a favor, frente a los 2 anotados por el combinado sudamericano.

Paraguay aguarda con la calculadora en la mano, pero con la tranquilidad de que los números, la lógica y el rendimiento previo lo tienen con un pie y medio en la siguiente ronda de la cita máxima.