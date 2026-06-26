Mundial de Fútbol
26 de junio de 2026 a la - 11:37

Con la calculadora a mano: ¿Cómo está la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026?

Los jugadores de la selección paraguaya saludan a los aficionados albirrojos presentes en el Levi's Stadium, tras el empate ante Australia, en el cierre del Grupo D del Mundial 2026.
Los jugadores de la selección paraguaya saludan a los aficionados albirrojos presentes en el Levi's Stadium, tras el empate ante Australia, en el cierre del Grupo D del Mundial 2026.

Tras igualar sin goles ante Australia, la Albirroja quedó tercera en su grupo con 4 puntos y aguarda el cierre de la fase inicial. Aunque el festejo oficial está en pausa, las calculadoras le dan al equipo de Gustavo Alfaro altas probabilidades de clasificar.

Por ABC Color

Tras un deslucido empate sin goles frente a Australia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, el combinado dirigido por Gustavo Alfaro selló su participación en la fase de grupos quedando en el tercer lugar del Grupo D con 4 puntos y una diferencia de gol de -2 (dos goles a favor y cuatro en contra). Sin embargo, las matemáticas traen excelentes noticias: Paraguay mantiene un 99.2% de probabilidades de seguir con vida y avanzar a la Ronda de 32 (dieciseisavos de final).

¿Cómo está el panorama general de los mejores terceros?

Con el nuevo formato expandido a 48 selecciones, el torneo se divide en 12 grupos de 4 integrantes. Los dos primeros de cada sector avanzan de forma directa, mientras que los 8 mejores terceros de toda la competencia completan el cuadro de clasificados. A día de hoy, la tabla general de terceros lugares se tiñe con un “semáforo” de máxima tensión, regido estrictamente por el reglamento oficial de la FIFA:

Ya Clasificados: En esta posición de privilegio se encuentran Suecia, Ecuador y Bosnia. Las tres selecciones ya concluyeron sus 3 partidos de la fase de grupos acumulando 4 puntos. Debido a su diferencia de goles y goles anotados, ya es matemáticamente imposible que cinco combinados por debajo de ellos los superen, asegurando su boleto a la siguiente fase.

En Zona de Clasificación Provisional: Aquí se ubican Paraguay, Croacia, Corea del Sur, Argelia y Escocia (puestos del 4 al 8). Si la fase de grupos terminara en este instante, estas 5 selecciones clasificarían. Sin embargo, su permanencia es provisional: equipos como Croacia y Argelia solo han disputado 2 partidos y sus posiciones pueden modificarse de forma drástica tras sus últimos encuentros.

Zona de Eliminación: Del puesto 9 al 12 aparecen momentáneamente Cabo Verde, Bélgica, RD Congo y Senegal, quienes por ahora se quedan fuera del Mundial al no alcanzar los registros necesarios para ingresar al grupo de los 8 privilegiados.

¿Cómo define la FIFA los desempates?

Dado que los equipos pertenecen a diferentes zonas, la FIFA utiliza criterios estrictos y en un orden muy específico para confeccionar la tabla de terceros:

  1. Mayor cantidad de puntos obtenidos en todos los partidos de grupo.
  2. Mejor diferencia de goles en todos los partidos de grupo.
  3. Mayor número de goles a favor anotados en todos los partidos de grupo.
  4. Criterio de Juego Limpio (Fair Play): Deducción de puntos basada en el acumulado de tarjetas amarillas y rojas recibidas.
  5. Ranking FIFA vigente: Si persiste el empate, se ordenarán según la edición más reciente de la clasificación mundial (y de continuar la igualdad, se recurrirá a la publicación anterior de forma sucesiva).

Un ejemplo claro de la aplicación de estas normas se aprecia en la cima de esta tabla: Suecia, Ecuador y Bosnia empatan con 4 puntos y una diferencia de gol de 0. Sin embargo, Suecia lidera el podio general gracias a tener 7 goles a favor, frente a los 2 anotados por el combinado sudamericano.

Paraguay aguarda con la calculadora en la mano, pero con la tranquilidad de que los números, la lógica y el rendimiento previo lo tienen con un pie y medio en la siguiente ronda de la cita máxima.

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