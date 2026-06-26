¿Por qué Paraguay aún no está clasificado a los dieciseisavos del Mundial 2026?

El empate dejó sensaciones encontradas. Por un lado, la selección dirigida por Gustavo Alfaro alcanzó una línea de 4 puntos que, en la enorme mayoría de los escenarios, es más que suficiente para avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Sin embargo, el festejo oficial está en pausa. Tocará estar expectantes, prender velas y mirar los partidos de los grupos restantes.

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El escenario actual: ¿Qué necesita Paraguay para sellar el boleto?

Aunque los sudamericanos quedaron en una posición muy favorable, el blindaje total aún no llega. La Albirroja necesita que, al menos, cuatro de los terceros de los demás grupos terminen por debajo de su línea para asegurarse un lugar entre los ocho mejores terceros que avanzan a la siguiente ronda.

La buena noticia es que, gracias a sus cuatro unidades, Paraguay ya superó a los terceros de otros sectores como Corea del Sur y Escocia, que se despidieron con apenas tres puntos. Además, la fortuna juega de su lado en el Grupo I, donde el tercero (que saldrá entre Senegal o Irak) tiene un techo máximo de tres unidades. Si bien esta combinación matemática le da un tremendo colchón de tranquilidad, la clasificación todavía no se puede gritar de forma oficial.

El único “catastrófico” escenario que elimina a Paraguay

La probabilidad real de que la Albirroja quede eliminada es de un minúsculo 0,8%, pero matemáticamente el peligro existe. Para que ocurra la catástrofe guaraní, tienen que cumplirse todas y cada una de las siguientes condiciones en la última jornada de la fase de grupos:

Grupo G: Bélgica debe vencer a Nueva Zelanda e Irán debe ganarle a Egipto.

Grupo H: Cabo Verde tiene que ganarle a Arabia Saudita (o si Arabia por al menos dos goles) y Uruguay debe vencer a España.

Grupo J: Argelia y Austria tienen que empatar con goles.

Grupo K: República Democrática del Congo debe ganarle a Uzbekistán.

Grupo L: Croacia tiene que golear a Ghana por una diferencia mínima de tres goles.

Si tan solo uno de estos resultados no se da, Paraguay estará automáticamente en la siguiente ronda.

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El futuro del Grupo D: ¿Quiénes serían los rivales?

Con las posiciones del Grupo D prácticamente definidas, el panorama de los cruces empieza a aclararse en el horizonte: